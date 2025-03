Tsahal et le Shabak ont attaqué, au cours des dernières 24 heures, des dizaines de cibles terroristes et de combattants appartenant à l’organisation terroriste du Hamas et du Jihad islamique dans toute la bande de Gaza. Ces frappes visaient à affaiblir les capacités militaires et gouvernementales des organisations terroristes et à éliminer toute menace contre l’État d’Israël et ses citoyens.

Au cours de ces opérations, Tsahal et le Shabak ont éliminé le terroriste Yasser Mohammad Harb Moussa, responsable du dossier de la sécurité au bureau politique et chef du bureau du développement au sein du comité exécutif de l’organisation terroriste du Hamas. Dans le cadre de ses fonctions, Moussa était impliqué dans la promotion et l’orientation d’opérations terroristes contre l’État d’Israël. Tout au long de ses années d’activité, il a entretenu des liens étroits avec des dirigeants de l’organisation, notamment Yahya Sinwar.

De plus, ils ont éliminé le terroriste Mohammad Jama’asi, président du comité d’urgence du Hamas dans la bande de Gaza. Au fil des années, Jama’asi a occupé des postes clés au sein du bureau politique et de la direction du mouvement. Dans le cadre de son rôle pendant la guerre, il a supervisé une grande partie des activités gouvernementales de l’organisation terroriste du Hamas à Gaza, y compris la planification d’attaques terroristes contre Israël.