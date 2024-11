Elimination ciblée manquée à Beyrouth

Cette nuit (vendredi à samedi) un bâtiment de 8 étages a été attaqué à Beyrouth, à l’aide de cinq missiles. La cible était Mohamed Haider, le Chef d’Etat-major du Hezbollah. Il s’est avéré qu’aucun leader du Hezbollah ne se trouvait dans le bâtiment au moment de l’attaque qui a donc échoué.

Tsahal n’a pas revendiqué officiellement cette attaque mais a indiqué avoir effectué une série d’interventions sur Beyrouth pendant la journée.

Attaques de Tsahal sur Tyr

L’aviation israélienne a également procédé à plusieurs attaques sur Tyr au Liban contre des cibles terroristes du Hezbollah.

Tirs de roquettes sur Haïfa et sa région

Cette nuit (vendredi à samedi) plusieurs roquettes ont été tirées depuis le Liban sur Haïfa et sa région. Une partie a été interceptée, un impact a été constaté dans la ville de Kiryat Ata ne faisant aucun blessé.

Une base de la FINUL touchée par des tirs de roquettes du Hezbollah dirigés contre Israël

Pour la deuxième fois en quelques jours, une base de la FINUL a été touchée par des tirs de roquettes du Hezbollah dirigés contre Israël. Plusieurs Casques bleus ont été blessés.

Des armes de fabrication iranienne trouvées par les ”alpinistes” de Tsahal

Les forces de la Brigade de Montagne et de l’unité des « alpinistes » ont mené des raids ciblés dans les fourrés libanais du mont Dov au cours des deux derniers mois. Dans le cadre de ces raids, les combattants ont localisé et détruit de nombreuses armes et infrastructures du Hezbollah. Les combattants ont localisé une zone de lancement avec des installations d’hébergement et des cachettes, ainsi qu’un canon, des lanceurs et des roquettes de fabrication iranienne visant le territoire israélien. Les forces ont identifié et détruit un bâtiment où étaient retranchés les terroristes de l’organisation terroriste.

Roquettes sur la bordure de Gaza

Deux roquettes ont été tirées aujourd’hui (samedi) sur des localités de la bordure de Gaza depuis la Bande de Gaza. Elles ont été interceptées par Tsahal.

Les opérations se poursuivent à Jabaliya, dans le nord de la Bande de Gaza

Les combattants de l’unité Guivati ont éliminé plusieurs terroristes à Jabaliya, détruit des installations terroristes et localisé des dizaines d’armes dont des roquettes qui étaient dirigées vers Israël. Les forces ont déjoué des tentatives de tir d’un sniper contre les soldats de Tsahal.

Le sniper a été éliminé avec l’aide de l’aviation.