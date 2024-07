Un véhicule a été visé par un drone cet après-midi, sur la route entre Beyrouth et Damas, du côté syrien. Quelques instants plus tard, on apprenait que Abou Al-Fadil Karnbash, l’ancien garde du corps de Hassan Nasrallah et proche du chef terroriste a été éliminé dans cette attaque.

Il était responsable du transfert d’armes pour le Hezbollah de Syrie vers le Liban.

Le Hezbollah a officiellement confirmé sa mort.

Parallèlement, Tsahal a annoncé avoir détruit le bâtiment d’où des roquettes ont été tirées précedemment aujourd’hui sur le nord d’Israël et éliminé les terroristes responsables de ces tirs.

Vidéo: Porte-parole Tsahal