Le porte-parole de Tsahal a indiqué que l’armée de l’air israélienne a mené une frappe ciblée hier soir (jeudi), sous la direction des services de renseignement, dans la région d’Al-Hermel, éliminant Mohammad Mahdi Ali Shahin, un cadre du Hezbollah impliqué dans l’acquisition et le transfert d’armes à la frontière syro-libanaise.

Shahin était un cadre important de l’unité géographique du Hezbollah, chargée de la région de la Bekaa. Il jouait un rôle central dans le trafic d’armes de la Syrie vers le Liban. Il était responsable de la négociation et l’achat d’armes pour le Hezbollah, ainsi que de la coordination de leur acheminement et de leur répartition au sein des différentes unités de l’organisation terroriste.

Shahin travaillait directement avec des trafiquants et contrebandiers à la frontière syro-libanaise, facilitant l’armement continu du Hezbollah. Ses activités représentaient une menace directe pour Israël et ses citoyens et constituaient une violation flagrante des accords entre Israël et le Liban.

Son élimination est un coup dur pour les efforts de réarmement du Hezbollah et s’inscrit dans la politique israélienne visant à empêcher son renforcement militaire.