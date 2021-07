Dans ce gouvernement hétéroclite qui ne tient qu’à une voix près, au sens propre du terme, chaque ministre ou député est roi et sait qu’il détient un pouvoir de persuasion très efficace. En froid depuis quelques semaines avec son chef de parti Avigdor Lieberman pour ne pas avoir obtenu de poste assez prestigieux, le député Elie Avidar a su appuyer sur le bouton qu’il fallait pour avoir satisfaction : il a menacé de ne pas voter le budget au mois de novembre. Or, si le gouvernement n’obtient pas 61 voix pour faire adopter le budget, il tombe !

Panique à bord, concertations rapides entre Naftali Benet, Yaïr Lapid et Avigdor Lieberman et un « deal » a été proposé au député sécessioniste : il sera nommé « ministre au sein du bureau du Premier ministre » en attendant d’être nommé ministre des Renseignements, pour autant que l’actuel titulaire, Eleazar Stern, obtienne le poste de directeur de l’Agence juive laissé vacant par Itshak Herzog. Dans un second temps, Elie Avidar démissionnera de son poste de député, en vertu de la Loi norvégienne, à la grande satisfaction d’Avigdor Lieberman qui ne le veut pas sur les bancs de la Knesset.

La nomination d’Elie Avidar à un poste de ministre, de surcroît sans véritable contours mais aux budgets bien concrets, ne peut qu’étonner lorsqu’on se rappelle ses féroces diatribes il y a une année contre le gouvernement précédent qu’il accusait d’être « hypertrophié », « corrompu » et « dispendieux ».

Et pour parfaire l’image, le député Yaïr Golan sera nommé vice-ministre auprès de la ministre de l’Economie. Il s’agit d’une « compensation » au fait qu’il ait dû renoncer à la présidence de la commission de l’Alya et de l’Intégration au profit d’un membre de l’opposition dans le cadre du rééquilibrage exigé par l’opposition dans la composition et les présidence des commissions parlementaires.

