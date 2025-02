Eli Sharabi, Ohad Ben Ami et Or Levi ont été libérés ce samedi par le Hamas, après 491 jours de captivité à Gaza. Tous trois sont apparus très amaigris et dans un état de santé précaire témoignant des conditions de détention extrêmes qu’ils ont subies, selon le Dr Hagar Mizrahi, chef de la division médicale au ministère israélien de la Santé, qui a constaté « des signes de malnutrition significative ».

Avant leur transfert aux autorités israéliennes, les trois hommes ont été contraints, comme les autres otages libérés avant eux, de participer à une mise en scène médiatique organisée par le Hamas à Deir al-Balah. Les images montrent des otages visiblement amaigris, forcés de monter sur une estrade, de répondre à des questions lors d’un simulacre d’interview et d’affirmer qu’ils avaient été bien traités. Sur scène, des messages provocants à l’adresse de Donald Trump et Benjamin Netanyahou avaient été placés en évidence.

Or Levi (34 ans) et Eli Sharabi (52 ans) ont été transférés à l’hôpital Sheba de Tel Hashomer, tandis qu’Ohad Ben Ami (56 ans) a été admis à l’hôpital Ichilov. Des retrouvailles émouvantes ont eu lieu avec leurs familles. Les retrouvailles d’Or Levi avec son jeune fils Almog ont été particulièrement poignantes. « Papa, il t’a fallu beaucoup de temps pour revenir », lui a dit le petit garçon de trois ans, également privé de sa mère qui a été assassinée au festival Nova.

Pour Eli Sharabi, la libération est teintée de tragédie, alors que sa femme et ses deux filles ont été assassinées le jour de son enlèvement à Beeri. Il a retrouvé sa mère Hanna et sa sœur Osnat dans une rencontre chargée d’émotion. Quant à Ohad Ben Ami, il a pu retrouver son épouse Raz, elle-même libérée lors d’un précédent échange en novembre 2023.

Les représentants des familles d’otages ont appelé le Premier ministre Netanyahou, actuellement à l’étranger, à agir rapidement pour la libération des autres captifs, soulignant que « les images d’Eli, d’Ohad et d’Or racontent l’histoire que nous redoutions tant : les otages de Gaza sont détenus dans des conditions inhumaines. »

La Croix-Rouge a exprimé sa préoccupation quant aux conditions des opérations de libération, appelant toutes les parties à garantir que les futures libérations se déroulent « de manière privée et respectueuse. »

La publication par CNN d’un article comparant l’état de santé des otages libérés à celui des prisonniers palestiniens a suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux.