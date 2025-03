L’ex-otage Eli Sharabi est en ce moment à New York pour témoigner devant le Conseil de sécurité de l’ONU. Eli Sharabi a été libéré, considérablement amaigri et affaibli après 491 jours de captivité. A son retour, il a appris que son épouse et ses deux filles avaient été assassinées le 7 octobre.

Cet après-midi (jeudi) il a fait une déclaration à la presse, au cours de laquelle il a partagé les jours difficiles qu’il a passés en captivité et appelé les dirigeants du monde à agir pour libérer tous les otages détenus par le Hamas à Gaza.

« Je m’appelle Eli Sharabi et j’ai 53 ans. J’ai survécu à l’enfer. Je suis revenu et j’ai survécu pour raconter mon histoire. Pendant 491 jours, j’ai été retenu sous terre, dans les tunnels terroristes du Hamas – enchaîné, affamé, battu, humilié. Les chaînes qui me retenaient m’ont déchiré la peau dès le moment où j’ai été enlevé jusqu’à celui où j’ai été libéré. On m’a traité pire qu’un animal. Je devais supplier pour obtenir de la nourriture et de la pitié. Supplier était devenu mon existence même », a raconté Sharabi.

Il s’est interrogé : « Où était la Croix-Rouge quand nous avions besoin d’elle ? Où était l’ONU ? 491 jours de souffrance et personne n’est venu. Personne à Gaza ne m’a aidé. Les civils nous voyaient souffrir et ils acclamaient les terroristes. Il n’existe pas de ‘non impliqués’. »

« Je suis ici aujourd’hui parce que j’ai survécu. Mais survivre ne suffit pas. Pas quand 59 otages sont encore dans les tunnels du Hamas à Gaza. J’ai été libéré il y a moins de six semaines et je suis venu ici, à l’ONU, avec un message simple : ramenez tout le monde à la maison », a-t-il lancé.

L’ambassadeur d’Israël auprès de l’ONU, Danny Danon, a ajouté : « Pendant trop longtemps, l’ONU et le Conseil de sécurité ont détourné le regard. Nous ne nous tairons pas et nous continuerons à révéler la vérité. Eli Sharabi est ici aujourd’hui parce qu’il a survécu. Il est ici pour regarder dans les yeux ceux qui sont restés silencieux et leur rappeler les otages qui sont toujours en captivité entre les mains du Hamas. Le monde entendra son histoire. Et le monde devra choisir – se tenir aux côtés des otages et lutter pour les valeurs de justice et de moralité, ou se ranger du côté des terroristes, d’une organisation meurtrière ».

La vice-ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Dorothy Shea, a déclaré: « le témoignage difficile d’Eli Sharabi est important, il offre au Conseil de sécurité une perspective réelle et nous rappelle à tous comment le Hamas a déclenché cette guerre le 7 octobre 2023 avec son attaque terroriste brutale, au cours de laquelle plus de 250 personnes ont été enlevées. Il est essentiel pour le Conseil d’entendre directement les otages revenus de la captivité du Hamas. Ce sont des témoins et des survivants, dont les récits apportent la preuve de la barbarie du Hamas. Le président Trump a été clair : le Hamas doit libérer immédiatement les 59 otages restants – y compris les citoyens américains Idan Alexander, Itay Chen, Yehudit Weinstein, Gad Haggai et Omer Neutra – ou en payer le prix fort. Les États-Unis continuent de se tenir aux côtés d’Israël alors qu’ils se défendent et œuvrent pour assurer la libération de tous les otages détenus par le Hamas », a-t-elle conclu.