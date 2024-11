Une partie des accusations portées contre Eli Feldstein a été autorisée à la publication. Parallèlement à l’autorisation de cette publication, le tribunal a prolongé de 5 jours la détention de Feldstein et de l’officier de réserve soupçonné d’avoir volé les documents confidentiels.

D’après les détails publiés aujourd’hui (dimanche), Eli Feldstein, porte-parole militaire du Premier ministre, est accusé d’avoir voulu influencer l’opinion au sujet de l’accord de libération des otages en contournant la censure par le biais de la diffusion d’un ”document du Hamas” juste après l’assassinat des six otages à Rafah. Suite à cet assassinat, les manifestations en faveur d’un accord s’étaient intensifiées dans les rues d’Israël.

L’officier de réserve mis en cause a dérobé les documents puis les donnés à Feldstein au mois d’avril. Ce dernier les a transmis au journal allemand Bild au mois de septembre. Le Bild, en date du 6 septembre dernier, a publié un article sur la base de ces fuites qui expliquait la stratégie du Hamas reposant sur la manipulation des opinions publiques et l’utilisation cynique des otages israéliens afin de préserver le pouvoir du Hamas et ses capacités aussi bien militaires que politiques.

Alors que la censure avait interdit la publication du contenu de ces documents, Feldstein les a donc transmis à la presse étrangère et a prévenu la presse israélienne qu’un article allait être publié à l’étranger, en leur demandant de s’en faire l’écho.