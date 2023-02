Comme l’avait annoncé la presse israélienne, le ministre israélien des Affaires étrangères Eli Cohen (Likoud), en visite de solidarité en Turquie après le terrible tremblement de terre qui a fait près de 35 000 victimes, a été reçu par le président turc Recep Erdogan. L’entretien s’est déroulé à Ankara mardi après-midi, 14 février 2023.

Au cours de cette rencontre, Cohen a déclaré notamment : « Nous continuerons à œuvrer ensemble pour renforcer les liens entre Israël et la Turquie ». Il a ensuite assuré son hôte qu’Israël ‘continuerait à procurer une aide humanitaire au pays pour le bien des personnes touchées par le séisme et pour le maintien des liens entre les deux Etats’.

Cohen a tenu ensuite à souligner: « Les relations entre Israël et la Turquie sont importantes pour la stabilité du secteur et nous travaillons ces derniers temps pour continuer à les renforcer. On voit ses vrais amis en période de difficultés et en ces moments difficiles, Israël tend la main et exprime sa solidarité au peuple turc ».

D’autres sujets ont été abordés au cours de cet entretien. Eli Cohen a notamment tenu à parler du sort incertain d’Israéliens se trouvant entre les mains du Hamas et de l’affaire des corps des soldats israéliens retenus à Gaza. Il a en outre évoqué la lutte menée contre le programme nucléaire de l’Iran.

Un peu plus tôt, le ministre israélien a rencontré son homologue turc Mevlüt Çavuşoğlu. Ce dernier, très critique , a estimé que la politique conduite par Israël dans les implantations ainsi que les tensions sans fin avec les Palestiniens risquaient d’entâcher les relations entre Ankara et Jérusalem. Et de demander: « Nous nous trouvons à quelques jours du Ramadan, et en cette période plus particulièrement, il faut éviter toute escalade ».

Le ministre turc a souligné par ailleurs que selon lui, ‘il était vital de maintenir le statu quo autour de la mosquée d’Al Aqsa’ en rappelant qu’Eli Cohen s’était engagé à le faire. « Il s’agit d’une question très sensible pour le monde et pour Israël, a-t-il affirmé. Et de poursuivre: « Nous souhaitons que la paix et la stabilité règnent dans la région et nous continuerons à normaliser nos liens avec Israël. Les deux camps le souhaitent et nous œuvrerons donc dans ce sens ».

Mevlüt Çavuşoğlu, après avoir émis ses critiques envers la politique israélienne, a remercié très chaleureusement Israël ‘pour ses efforts déployés pour aider son pays après le séisme’. Il a précisé qu’Israël ‘était l’un des premiers pays à avoir envoyé une délégation humanitaire qui était de surcroit l’une des plus importantes du monde’. Il a en outre salué l’attitude de la population israélienne qui avait elle aussi exprimé sa sympathie avec le peuple turc, en envoyant des équipes de secours ou en projetant le drapeau turc sur la façade de leur mairie.

Rappelons qu’Israël a fourni à la Turquie plus de 60 tonnes d’aide humanitaire, contenant des vêtements chauds pour l’hiver, du matériel médical et des médicaments. Par ailleurs, les secouristes israéliens ont réussi à sauver 19 personnes qu’elles ont sorties des décombres et près de 400 Turcs ont bénéficié de soins dans un hôpital de campagne dressé par des soldats de Tsahal, la Défense passive, et les ministères de la Défense et de la Santé.