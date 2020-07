Des dizaines de personnalités se présentant comme « représentants de la communauté palestinienne aux Etats-Unis » ont signé un document qui énonce les conditions de leur soutien aux candidats qui se présentent au Congrès américain en novembre prochain.

Les candidats, pour l’immense majorité démocrates, devront s’engager à défendre les principes suivants : droit du « peuple » palestinien, à l’autodétermination, fin de « l’occupation israélienne », retour des « réfugiés » de 1948 et 1967, forcer Israël a respecter les résolutions internationales, fin du blocus maritime israélien sur la bande de Gaza, opposition catégorique à toute « annexion », retour à Tel-Aviv de l’ambassade des Etats-Unis en Israël, destruction de la barrière de sécurité et suppression de la Loi de la Nation!!

Les signataires demandent aussi que l’aide américaine à Israël soit conditionnée au « respect des résolutions internationales » et à la cessation « des violations des droits de l’homme contre le peuple palestinien ».

Le lobby pro-palestinien aux Etats-Unis est encore loin d’arriver à l’influence du lobby pro-israélien, mais cette initiative est un signe de plus du glissement à gauche du Parti démocrate et de l’influence grandissante des cercles gauchisants et anti-israéliens.

Photo Amos Ben Gershom / GPO