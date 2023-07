La députée Orna Barbibaï, numéro 2 de Yesh Atid, a présenté aujourd’hui (dimanche) sa démission au président de la Knesset, Amir Ohana. C’est Yaron Levy, maire-adjoint de Bat Yam, qui entre à sa place.

Le chef de Yesh Atid, Yaïr Lapid, a posé comme condition à ses députés de démissionner de la Knesset s’ils souhaitent se présenter à une élection locale et recevoir un financement du parti.

Elle quitte ses fonctions de parlementaire après avoir déclaré sa candidature à la mairie de Tel Aviv. Elle va désormais se consacrer à sa campagne électorale, les élections devant avoir lieu le 31 octobre prochain.

Barbibaï affrontera le maire sortant, Ron Huldaï (79 ans), qui dirige la municipalité depuis maintenant 24 ans. Barbibaï a appelé Huldaï à ne pas se représenter: ”Je pense que Ron, qui aime la ville, ferait preuve de responsabilité s’il ne se présentait pas. Je le dis justement parce que je crois qu’il aime cette ville et il doit maintenant la laisser dans les bonnes mains”.

Une autre concurrente de Barbibaï, Tzipi Brand, conseillère municipale de Tel Aviv et candidate au poste de maire, a réagi à la démission de la Knesset de la numéro 2 de Yesh Atid: ”Notre ville n’est pas un job d’été. Tel Aviv-Yaffo souffre d’un manque de gestion depuis des années, depuis que Huldaï nous a mis en pilotage automatique quand il a essayé de se présenter à la Knesset et qu’il a échoué. Cette ville et ses habitants méritent une maire à plein temps, qui vit ici et qui ne vient pas que pour y dormir. Une maire qui connait les défis à relever et qui a des solutions à apporter à chacun d’entre eux, une maire qui fait cela depuis 10 ans. Je tiens à féliciter Orna Barbibaï qui a décidé de démissionner de la Knesset quand les députés partent en vacances d’été. Tel Aviv est LE lieu pour passer ces journées d’été, jusqu’à la reprise des activités parlementaires en octobre”.

Depuis 2019, lorsqu’elle est entrée à la Knesset, Barbibaï n’a pas une seule fois parlé de Tel Aviv ou même promu une loi en faveur de cette ville, c’est ce qui lui vaut les railleries de sa concurrente.