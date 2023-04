Meyer Habib, le député sortant de la 8e circonscription des Français de l’étranger, est arrivé en tête du premier tour de l’élection législative partielle qui s’est déroulé hier.

Il a obtenu 38.35% des suffrages exprimés. Sa principale concurrente, Déborah Abisror De Lieme, a, elle, recueilli, 24.67% des suffrages exprimés.

Le taux de participation dans l’ensemble de la circonscription était très faible: 11.55%. En Israël, il n’y a que les bureaux de vote de Jérusalem qui se rapproche de ce chiffre avec 11.08% de participation. A Tel Aviv – qui comprend aussi les électeurs de Netanya – le taux de participation a été de 8.26% et à Haïfa de 4.18%.

C’est en Israël que Meyer Habib a fait le plein de voix. Il y devance largement tous ses adversaires. Déborah Abisror de Lieme, candidate du parti présidentiel, arrive en tête dans la plupart des bureaux de vote d’Italie et de Grèce.

Voici les résultats de Meyer Habib en Israël: 87% à Ashdod, 91% à Netanya, 80% à Jérusalem, 56% à Tel Aviv. Au total en Israël, Meyer Habib obtiene 79% des suffrages, Déborah Abisror de Lieme, 10%.

Ce sont les meilleurs résultats que le député sortant ait jamais obtenu pour un premier tour.

Le second tour aura lieu le dimanche 16 avril à l’urne et entre le vendredi 7 et le mercredi 12 avril pour le vote électronique.