Hier (dimanche) avait lieu le premier tour des élections législatives pour les Français de l’étranger.

En Israël, le vote a été compliqué par sa coïncidence avec la fête de Shavouot. Beaucoup ont voté par internet dans les jours qui ont précédé, d’autres n’ont pas réussi à voter.

Malgré tout, le député sortant Meyer Habib est arrivé en tête de ce premier tour sur toute la circonscription – qui comprend, outre Israël, Chypre, Malte, la Turquie, l’Italie, la Grèce et Saint Marin. Il enregistre une légère avance sur sa concurrente pour le deuxième tour, Déborah Abisror De Lieme avec 28.9% contre 27,8%.

C’est en Israël que Meyer Habib a obtenu les meilleurs scores, Abisror De Lieme arrivant derrière dans tous les bureaux de vote israéliens.

Dans un message publié sur sa page FaceBook, Habib tient à avoir une pensée pour les 10 candidats qui sont éliminés au premier tour et à remercier toutes celles et ceux qui lui ont renouvelé leur confiance. Il appelle tout le monde à se rassembler autour de sa candidature pour le second tour.

Il rappelle les conditions difficiles dans lesquelles s’est déroulé ce premier tour, en pleine fête juive et pointe du doigt le ministère des Affaires étrangères qui a décidé de fermer les bureaux de vote d’Ashdod, où vivent 11 000 Français, mais aussi de Beer Sheva et d’Eilat.