Le Rassemblement national arrive en tête ce soir du premier tour des élections législatives en France avec 33% des voix selon les premières estimations.

Il est suivi par le Nouveau Front Populaire qui obtient 28% des voix puis Ensemble (majorité présidentielle) avec 22% et Les Républicains avec 10.5%.

La participation a atteint un record de 67.5% contre 47.5% aux dernières législatives il y a deux ans.

En termes de sièges, il est encore tôt pour faire des projections, d’autant plus que plusieurs triangulaires se profilent. Jean-Luc Mélenchon a d’ores et déjà annoncé qu’en cas de triangulaire, les candidats du NFP arrivés en troisième position se retireront au profit du candidat opposé au RN.

Le parti du Président Macron n’a pas encore annoncé ce qu’il ferait dans un tel scénario. Les Républicains ne donnent aucune consigne de vote pour le second tour.

Selon les estimations de l’institut Elabe, le RN devrait rassembler entre 260 et 310 députés, le NFP devrait former le second groupe à l’Assemblée nationale, avec entre 115 et 145 députés devant Ensemble qui pourrait compter sur 90 à 120 députés.