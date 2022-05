Le Consulat général de France à Tel-Aviv cherche des volontaires pour aider à la tenue des prochaines élections, les 5 et 19 juin 2022.

Les élections législatives auront lieu les 5 et 19 juin. Six bureaux de votes seront ouverts à Tel-Aviv, Netanya, et Eilat. Le Consulat recherche des volontaires pour la tenue des bureaux de vote.

Si vous êtes inscrit(e) sur la liste électorale consulaire et êtes libre une demi-journée ou un jour lors des scrutins, vous pouvez faire acte de candidature directement en cliquant ici ou par courrier électronique à elections.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr.

Si vous avez des questions, nos services sont disponibles par e-mail (elections.tel-aviv-jaffa-fslt@diplomatie.gouv.fr).