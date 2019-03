« Pause » dans les attaques réciproques inhérentes à la campagne électorale. Les trois principaux partis de droite, Likoud, Nouvelle Droite et Union de la Droite ont établi un QG commun afin de mobiliser l’électorat de droite pour le jour des élections.

Cette campagne, qui est lancée sous le slogan « Zazim Yemina! » (On bouge vers la droite) a obtenu la bénédiction du Premier ministre Binyamin Netanyahou, et elle est dirigée par Mordekhaï Benita, cadre du Likoud à Jérusalem: « Nous allons repérer les bureaux de vote où la participation était basse mais où le soutien à la droite était élevé, Nous allons envoyer nos bénévoles frapper à toutes les portes pour convaincre les gens d’aller voter. Nous ne ferons pas de publicité pour un parti spécifiquement mais uniquement pour voter à droite ».

Les militants des trois partis soulignent que chaque mandat est crucial au vu de la situation actuelle dans les sondages et que la victoire peut se jouer à un ou deux mandats près. Ils rappellent que la majorité de la population est aujourd’hui plus à droite qu’avant et qu’il faut que cela se traduise dans les urnes par une participation maximale des électeurs de cette sensibilité.

Il faut aussi rappeler que le nombre d’électeurs inscrits à augmenté de 8,1% depuis les élections de 2015, soit 434.000 nouveaux électeurs qui peuvent faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre.

Photo Noam Refkin Fenton / Flash 90