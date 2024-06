Où voter en Israël ?

À Jérusalem

Consulat général de France

5 rue Paul Emile Botta, Jérusalem

À Tel Aviv :

Centre mondial de la WIZO

38 rue David Hamelech, Tel Aviv

À Haïfa :

Beit Aba Khushi

71 rue Aba Hillel Silver, Haifa

À Netanya :

Beit Kéhilot

2 rue Solomon Moshe Yoël, Netanya

À Ashdod :

Matnass Safra – Ezor Youd Beth

4 rue AV, Ashdod

À Beer Sheva :

Merkaz Hamorim

85 boulevard Rager, Beer Sheva

À Eilat :

Campus Universitaire Ben Gourion

162 rue Hatmarim, Eilat

Comment faire le point sur sa situation électorale ?

Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit sur la liste électorale consulaire sur le site service-public.fr.

Vous trouverez également sur ce site votre numéro national d’électeur (NNE), à connaître si vous voulez établir, ou recevoir une procuration de vote.

Comment voter ?

Les élections européennes permettent aux citoyens européens de désigner leurs représentants au Parlement européen : les députés européens.

Pour l’élection des représentants français, elles auront lieu le dimanche 9 juin 2024.

Pour cette élection, vous pourrez voter en personne dans votre bureau de vote ou par procuration.

Des bureaux de vote seront ouverts dans les villes de Tel Aviv, Ashdod, Netanya, Beer Sheva, Eilat et Haïfa de 8h à 18h, heures locales.

1/Vote à l’urne :

Pour voter, vous devrez justifier de votre identité en présentant l’un des documents suivants :

• une carte nationale d’identité française, en cours de validité ou périmée ;

• un passeport français, en cours de validité ou périmé ;

• tout autre document officiel* français, en cours de validité ;

• une carte d’inscription consulaire ;

• tout document officiel* en cours de validité délivré par un Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse).

* un document officiel doit comporter le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance et la photographie du titulaire, ainsi que l’identification de l’autorité administrative qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.

2/Vote par procuration :

Au cas où vous ne pourriez pas vous rendre dans votre bureau de vote le jour du scrutin, vous pouvez dès à présent établir une procuration en faveur d’une personne de confiance.

Une fois le numéro national d’électeur (NNE) du mandant et du mandataire obtenus, la demande de procuration peut être faite en ligne sur maprocuration.gouv.fr. Il faudra ensuite faire valider la procuration, en personne, auprès du consulat sans rendez-vous.

Pour plus d’informations, cliquez ici.

Pourquoi voter ?

Le droit de vote est une liberté précieuse !

Voter vous donne une opportunité de faire entendre votre opinion sur les décisions qui affectent votre vie et notre pays. Vous contribuez directement à définir les priorités de l’Union Européenne (UE). Les députés européens ont pour responsabilité d’amender et de voter les nouvelles lois européennes, de superviser le fonctionnement des autres institutions de l’UE et d’approuver le budget. Votre participation à ces élections est un moyen concret d’exercer votre influence sur les décisions qui auront un impact sur la gouvernance et les politiques de l’UE.

Pour qui voter ?

Vous pourrez consultez ici les programmes des candidats et les professions de foi dès le 27 mai 2024.

Comment fonctionnent les élections européennes ?

Les députés européens sont élus au suffrage universel direct à un tour. 81 députés européens seront élus pour la France en 2024 parmi les 720 qui siègeront au Parlement européen pendant 5 ans.

Pour plus d’informations, sur les élections européennes de juin 2024, cliquez ici.

Nous vous invitons à consulter les informations officielles sur les modalités de participation, qui seront communiquées prochainement sur notre site internet ainsi que sur nos réseaux sociaux.

