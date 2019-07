Amir Peretz et Orly Lévy-Abécassis ont tenu une conférence de presse commune à Beit Sokolov, siège du Parti travailliste.

Orly Lévy-Abécassis, présidente du parti Gesher, a annoncé jeudi soir qu’elle s’allie au Parti travailliste pour les prochaines élections. La fille de l’ancien ministre David Lévy reproduit ainsi ce que son père avait fait en 1999. Issu de la droite sociale, il avait fait alliance avec Ehoud Barak avec le parti qu’il dirigeait et qui portait le même nom: Gesher.

Visiblement heureux, Amir Peretz a déclaré: « Je sens qu’en ce moment précis, une alliance de renouvellement est en train de se créer. Nous avons trouvé la voie de l’union pour construire une maison politique pour tous les Israéliens ». Il a dressé l’éloge d’Orly Lévy-Abécassis, « une femme pionnière dotée d’une large vision sociale en faveur des personnes âgées, des handicapés, des enfants et des jeunes couples ».

Mais surtout, le président travailliste a voulu insister sur un point: « Cette nouvelle structure politique va changer les règles du jeu et va faire s’écrouler les murs entre les camps ». Amir Peretz ne cache pas depuis son élection que son objectif est d’attirer des voix de la droite modérée et sociale. Il compte sur Orly-Lévy Abécassis pour lui amener deux ou trois sièges de droite afin de réduire les chances de Binyamin Netanyahou de former un gouvernement de droite. Il est d’ailleurs symptomatique que lors de leur conférence de presse, ni Amir Peretz ni Orly Lévy-Abécassis n’ont attaqué Binyamin Netanyahou, dans l’intention délibérée de ne pas effrayer des électeurs potentiels venus du Likoud.

Orly Lévy-Abécessis a déclaré: « Lorsque j’ai reçu la proposition d’Amir, j’ai trouvé qu’il était naturel de faire tomber les barrières et de trouver ce qui nous est commun au lieu de ce qui nous divise. Ce soir s’est créé un lien entre Gesher et le combattant social n°1 ».

Meretz et Barak out

Les réactions à gauche n’ont pas toutes été tendres. Si Benny Gantz a félicité cette union, à Meretz, c’est la colère, car Amir Peretz et Nitzan Horowitz étaient en pourparlers pour faire alliance. Le député Issawi Fredj, un brin outrancier, a déclaré: « Amir Peretz a opté pour la droite. Il a choisi de dire non à Meretz et oui à celle qui a servi de feuille de vigne au racisme et à l’incitation, à celle qui a été élue à la Knesset grâce aux incitateurs et aux racistes, à celle qui a quitté Israël Beiteinou, non pas par opposition au racisme ou à la corruption dans ce parti mais parce qu’elle n’avait pas été nommée ministre ».

Ehoud Barak n’a pas encore réagi, car lui-aussi faisait partie d’un scénario possible d’alliance avec le Parti travailliste. Lui, tout comme Meretz, qui frôlent le seuil d’inéligibilité, ont tout à craindre d’un renforcement du Parti travailliste.

Au Likoud, la réaction a été la même que lors de l’annonce du retour en politique d’Ehoud Barak: « Nous continuons à ne pas nous mêler de la manière dont la gauche répartit ses voix. Lorsque nous changerons d’attitude nous le ferons savoir ».

