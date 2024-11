Les bureaux de vote ont ouvert à 13h (heure israélienne) aujourd’hui pour l’élection du prochain Président des Etats-Unis. La lutte est serrée entre les deux candidats: la vice-présidente sortante, Kamala Harris et l’ancien Président Donald Trump.

Compte-tenu du décalage horaire, les résultats ne seront pas connus en Israël avant le petit matin demain (mercredi).

Néanmoins, il convient de souligner qu’il n’est pas certain que le vainqueur du scrutin soit déjà désigné demain matin. En effet, le décompte des voix peut prendre plus de temps notamment dans ce que l’on appelle les ”swing states”, les Etats où la différence de voix sera très faible. Ils sont au nombre de 7 et il se pourrait que des recomptages soit nécessaire dans un ou plusieurs de ces Etats, comme cela a déjà été le cas par le passé.

Par exemple, en 2020, les résultats définitifs n’ont été connus qu’au bout de quatre jours après le décompte final des voix en Pennsylvanie. Autre exemple: lors des élections de 2000, il avait fallu attendre le 12 décembre pour que Georges Bush Jr soit déclaré vainqueur après un recomptage des voix en Floride.

En revanche en 2016 et 2012, les résultats ont été publiés dans les heures qui ont suivi le scrutin.

Autre facteur qui pourrait retarder la publication des résultats: les plaintes pour irrégularités qui ont déjà commencé à affluer.