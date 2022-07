La date de fermeture des listes pour les élections de la 25e Knesset a été fixée au 14 et 15 septembre. D’ici là, nous allons assiter à des tractations, des alliances vont se faire puis se défaire et chaque jour apportera son rebondissement. Que se passe-t-il aujourd’hui?

Likoud

Au Likoud, on se prépare pour les primaires qui doivent avoir lieu le 3 août. Les campagnes battent leur plein pour obtenir une place sur la liste du parti de Binyamin Netanyahou. Parmi les candidatures qui ont été déclarées ces derniers jours notons celle de la francophone et journaliste Laly Derai ou l’ancien conseiller municipal de Jérusalem aussi francophone (Canadien) Dan Illouz, mais encore e retour de Moshé Feiglin au Likoud ou encore celle de Shuli Moualem, ancienne députée de Habayit Hayehoudi, qui avait suivi Naftali Bennett dans l’aventure de la Nouvelle Droite avant d’être évincée par celui-ci. Des noms comme celui de Boaz Bismuth, l’ancien rédacteur en chef d’Israël Hayom circulent aussi.

Par ailleurs, le député de Yamina, Ami’haï Chikli a démissionné aujourd’hui de la Knesset dans le cadre du compromis trouvé pour éviter d’être déclaré »dissident ». Il devrait être intégré d’office dans la liste du Likoud.

Hatsionout Hadatit

La liste qui s’était présentée aux dernières élections comprenait une alliance entre les partis Hatsionout Hadatit de Betsalel Smotrich, Otsma Yehoudit d’Itamar Ben Gvir et Noam d’Avi Maoz.

Le parti de Smotrich organise, pour la première fois de son histoire, des élections primaires qui auront lieu le 30 août. Hier (lundi), Ben Gvir a tenu une conférence de presse lors de laquelle il a appelé la Tsionout Hadatit à déclarer officiellement qu’elle partirait avec lui aux prochaines élections et à mettre au point une liste commune. Pour lui, face aux alliances à gauche, notamment celle entre Saar et Gantz, la droite n’a pas le droit de bégayer et doit s’unir tout de suite. Il a proposé une étude interne qui permettrait de déterminer la popularité de chacun et sur cette base de construire la liste.

Au sein de la Tsionout Hadatit, on a pris la déclaration avec recul. Smotrich a invité Ben Gvir à rejoindre son parti dans des grandes primaires desquelles sortirait la liste commune. Si les cadres de la Tsionout Hadatit se disent convaincus qu’une telle liste sera présentée quoi qu’il arrive, certains observateurs voient dans ces échanges les prémices d’un divorce entre Smotrich et Ben Gvir.

Yamina

Les intentions de vote pour le parti dirigé depuis peu par Ayelet Shaked ne sont pas encourageantes. Les derniers sondages la donnent largement en-dessous du seuil d’éligibilité. Ces derniers jours, la ministre de l’Intérieur est en pourparlers avec son collègue du gouvernement, Yoaz Hendel, pour faire course commune. Ce dernier qui était sur la liste de Tikva Hadasha lors des dernières élections a été évincé de la liste commune avec Kahol Lavan et se cherche donc un foyer politique. Les discussions entre Hendel et Shaked progressent: ils ont convenu qu’ils n’élimineraient pas l’option de sièger dans un gouvernement dirigé par Binyamin Netanyahou mais qu’ils ne voudraient pas d’une coalition étroire de 61 députés. Pour l’heure, ils n’ont pas encore déclaré officiellement leur alliance.

Avoda

C’est le 9 août qu’auront lieu les primaires du parti travailliste. L’ancien officier Yaya Fink, qui est défini comme un sioniste religieux de gauche a annoncé son intention de se présenter aux primaires. Il a été le conseiller de Shelly Yehimovitch et dirige l’association Darkenou.

Meretz

A l’extrême-gauche, les cartes sont rebattues. L’un des piliers arabes du parti, Issawi Fredj, a annoncé qu’il ne se représenterait pas et Yaïr Golan a déclaré sa candidature au poste de chef du parti.

Aujourd’hui (mardi), le chef actuel, Nitzan Horowitz, a annoncé qu’il n’était pas candidat à sa succession. Il se présentera aux primaires mais pas à la tête de Meretz.

Photo: Olivier Fitoussi Flash90