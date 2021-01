Un sondage réalisé par Panel4All et publié vendredi par Maariv indique ce à quoi tout le monde se doutait depuis quelques jours: pour la première fois, le parti Bleu-Blanc descend en-dessous du seuil d’éligibilité, et sans se rallier à un autre parti (qui voudrait bien de lui…), Benny Gantz et ceux qui lui sont encore fidèles ne seraient pas présents dans la prochaine Knesset. Par ailleurs, le nouveau parti de gauche créé par Ofer Shelah s’avère être un « flop » total.

Likoud : 29

Tikva ‘Hadasha : 17

Yesh Atid-Telem : 14

Yamina : 13

Liste arabe unifiée : 11

Haisraélim (Huldaï) : 8

Shass : 8

Yahadout Hatorah : 8

Israël Beiteinou : 7

Meretz : 5

Sont en-dessous du seuil de barre des 3,25% : Bleu-Blanc (2,6%), Kalkalist (Yaron Zelika – 2,6%), Parti Travailliste (1,1%), Ofer Shelah (0,4%), Orly-Lévy Abécassis, Habayit Hayehoudi et Otzma Yehoudit sont proches de zéro.

Blocs : Netanyahou : 45 ; anti-Netanyahou : 62; Yamina : 13

Si Naftali Benett se ralliait à Binyamin Netanyahou après les élections, il manquerait ainsi au Premier ministre trois députés pour former un gouvernement (d’après ce sondage!)

L’Institut Panel4All a également posé la question des intentions de vote au cas où Tsipi Livni revenait en politique dans le cadre de Yesh Atid-Telem : ce parti obtiendrait deux sièges de plus mais au détriment de trois partis de gauche : Haisraélim, Calcalist et le Parti travailliste.

Photo Illustration