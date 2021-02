Orthodoxes et Likoud

Le député Moshé Gafni a confirmé samedi soir que les deux partis orthodoxes resteront fidèles au Likoud et à Binyamin Netanyahou : « Le bloc orthodoxe va avec Bibi, point. Nous ne sommes pas le Likoud mais nous marchons avec lui. Le public traditionnaliste est là-bas et nous sommes là-bas aussi ».

Le Likoud attaque Naftali Benett et Gideon Saar

« Benett et Saar ont signé des accord entre eux concernant les surplus de voix. Il peuvent déclarer ce qu’ils veulent mais ils ne pourront pas former de gouvernement sans Lapid au poste de Premier ministre. Seul le Likoud pourra former un gouvernement vraiment de droite ».

Yaïr Golan veut se « séparer » des « Palestiniens »: le député de Meretz a déclaré que sa carrière de Tsahal a façonné sa vision politique : « Après avoir commandé la région de Judée-Samarie durant deux ans et après toutes les opérations que j’ai menées, j’en ai conclu une seule chose : il faut se séparer des Palestiniens. Un annexion serait une catastrophe pour Israël ». Il n’a toutefois pas détaillé ce que cela impliquerait.

Naftali Benett sur le fait qu’il refuse de s’engager envers Binyamin Netanyahou : « Je ne serai pas le souffre-douleur de Binyamin Netanyahou comme l’est Betzalel Smotritch. Il est temps de le remplacer. Seul un parti Yamina fort pourra le faire ».

Betzalel Smotritch dans une déclaration étrange : « J’ai dit que j’ai l’intention d’être partenaire d’un gouvernement de droite uniquement, j’ai dit ‘gouvernement de droite’ et pas ‘gouvernement Netanyahou’ forcément ». Le président de Hatziyonout Hadatit a révélé qu’il n’excluait pas de siéger dans un gouvernement Benett-Saar si la plateforme politique prend en compte les sujets qui importent au sionisme-religieux.

Meirav Michaeli « pardonne » à Ibtisam Marana

La présidente du Parti travailliste a indiqué qu’elle pardonne à la n°7 de sa liste, Ibtisam Marana, les propos scandaleux qu’elle avait tenus concernant son attitude irrespectueuse lors des minutes de silence en souvenir de la Shoah et des soldats de Tsahal tombés : « Ces propos ont été durs et je ne les soutiens absolument pas mais ils ont été écrits il y a dix ans. Elle s’est excusée et celui s’excuse doit être pardonné ». Le problème est que la candidate a présenté des excuses pour son attitude lors des minutes de silence mais pas pour ses autres déclarations non moins scandaleuses, notamment lorsqu’elle soutenait les terroristes et estimait que les Juifs israéliens devaient retourner dans leurs pays d’origine ».

Photo Hadas Parush / Flash 90