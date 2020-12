Le président du parti Zehout, Moshé Feiglin, a annoncé jeudi soir qu’il ne se présentera pas aux élections du 23 mars 2021. En expliquant son choix il a déclaré : « Lors des élections de 2019 j’avais réussi à faire part au public israélien d’un discours sur le fond au lieu de se focaliser sur les personnes, phénomène qui emplit aujourd’hui tout l’espace politique. J’étais très proche de créer un lien entre mes idées et l’action politique mais à la fin, il m’a manqué un tiers de mandat pour entrer à la Knesset. La peur du nouveau et de l’inconnu l’a emporté sur l’espoir d’un changement. La politique des personnes a complètement effacé la politique des idées ».

Moshé Feiglin, qui avait publié un ouvrage entier sur sa vision politique dans tous les domaines de la vie de l’Etat et de la société estime aujourd’hui qu’Israël « n’a plus de vision ni de programme à proposer à part le ‘seulement Bibi ‘ ou ‘tout-sauf Bibi' ».

Il conclut en affirmant que « la population israélienne n’est pas encore mûre pour les idées qu’il propose » et que dès lors, il a décidé de ne pas se présenter aux prochaines élections. Il a précisé qu’il s’agit d’une décision stratégique et non tactique et qu’il n’acceptera aucune proposition de rallier un autre parti politique. Il a annoncé qu’il va se consacrer dans les prochaines années à une chaîne qu’il compte créer sous le nom « Israël demain » dont l’objectif sera de diffuser ses idées.

Photo Tomer Neuberg / Flash 90