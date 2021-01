Dans une longue lettre qu’il a publiée, le rav Raphy Peretz, ministre des Affaires de Jérusalem et du patrimoine ainsi que président du part Habayit Hayehoudi a annoncé qu’il ne se présentera pas aux prochaines élections ni ne briguera sa reconduction la présidence du parti lors des primaires : « Le choix d’un nouveau leader et le renouveau du parti sont les impératifs du moment », écrit-il entre autres. Il a rappelé qu’il avait été appelé pour « sauver le parti en péril après que la direction l’ait quitté sans avertissement préalable » faisant allusion au départ de Naftali Benett et Ayelet Shaked qui avaient créé la Nouvelle Droite.

Le rav Peretz a insisté pour dire que toutes ses décisions, y compris celles de briser son alliance avec Otzma Yehoudit ou peu après, de quitter Yamina pour entrer au gouvernement, n’étaient mues que par son souci pour les intérêts du sionisme-religieux, ceux de l’Etat d’Israël et pour l’union au sein de la population.

Après avoir énuméré quelques initiatives qu’il a prises dans le cadre de son ministère, le rav Raphy Peretz a voulu remercier le Premier ministre Binyamin Netanyahou pour la confiance qu’il lui a témoignée et pour son engagement total envers l’Etat d’Israël. « J’ai rencontré un dirigeant dont le souci pour son peuple dépasse ses intérêts personnels et je l’ai vu de jour comme de nuit combattre comme un lion pour notre pays et pour Jérusalem », a t-il conclu.

Après l’annonce du rav Peretz, le député Betzalel Smotritch a appelé à la fusion entre le parti qu’il dirige, I’Ihoud Haleoumi et Habayit Hayehoudi avec une direction consensuelle « car le sionisme-religieux mérite une seule maison et doit élever avec fierté les drapeaux pour lesquels il combat ». Une allusion à prochain départ de Yamina ?

