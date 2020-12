Elections 2021: la vie politique s’emballe

Si les couteaux sont tirés à droite entre le Likoud et Yamina, le centre gauche n’est pas en reste en vue des prochaines élections, peu en importe la date.

Yaïr Lapid l’avait dit avant le vote de mercredi et l’a répété jeudi : si un nouvelle alliance était scellée entre Yesh Atid-Telem et Bleu-Blanc, c’est lui et uniquement lui qui devrait être à sa tête : « Un tel bloc devrait être dirigé par celui qui a le plus d’expérience et qui dispose d’un véritable réseau de terrain », indique le président de Yesh Atid qui a appelé les dirigeants de Bleu-Blanc à « placer l’Etat d’Israël au-dessus de tout (devise de Benny Gantz…) et de se joindre à l’effort commun ». Egratignant Benny Gantz, Yaïr Lapid a rajouté : « Il nous faut des gens qui ont une parole fiable et qui ne craqueront pas sous les pressions ».

A Bleu-Blanc, la réponse cinglante n’a pas tardé : « Lapid n’a jamais été et ne sera jamais une alternative pour le poste de Premier ministre. Il n’a aucune chance de devenir Premier ministre. Il a toujours fui ses responsabilités, même lorsqu’il fut un piètre ministre des Finances. Il n’a aucun leadership et il continuera à crier depuis les tribunes, là où il n’y a aucune prise de responsabilités. Benny Gantz est le seul qui mènera le centre lors des prochaines élections ».

Volée de bois vert du Likoud contre Yamina

Comme il fallait s’en douter, les propos de Matan Kahana ont entraîné une réaction très ferme du Likoud qui y a vu du « pain béni » dans sa future campagne contre le parti Yamina : « Benett se révèle être un Lieberman sans barbe. Tout comme Lieberman, Benett tente aujourd’hui d’empêcher la formation d’un gouvernement de droite. En quelques mois, Benett est passé du bloc de droite à un associé de Lapid et Meretz, et il a voté en faveur de Lapid pour être Premier ministre. Alors pour le paraphraser : ‘S »il n’y a pas d’opportunisme cela n’intéresse pas' ». (Naftali Benett avait dit : « Si ce n’est pas le combat contre le Corona, ça n’intéresse pas ».

Photo Flash 90