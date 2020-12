Elections 2021 : Gantz et Ashkenazy out ?

Selon la chaîne Hadashot 13, deux « étoiles filantes » de la politique israélienne pourraient annoncer leur retrait de la vie politique avant les prochaines élections : Benny Gantz et Gaby Ashkenazy. Le spectacle pathétique qu’a donné le parti Bleu-Blanc ces derniers temps indique que le parti est en voie d’implosion, ce qui se traduit aussi dans les derniers sondages. Benny Gantz pourrait bien quitter le navire avant qu’il ne sombre. Ces derniers jours, le ministre de la Défense a été entendu dire à plusieurs reprises qu’il « en a marre » et qu’il « n’en peut plus », des expressions qui ne correspondent guère à quelqu’un qui aurait l’intention de combattre.

Quant à Gaby Ashkenazy, son passage artificiel en politique n’aura guère laissé de trace. Sa nomination comme ministre des Affaires étrangères était davantage due au besoin de le placer quelque part dans le cadre de la répartition des ministères entre Bleu-Blanc et le Likoud et surtout, à ce poste, il n’a pas fait le poids face à un Binyamin Netanyahou qui mène effectivement la diplomatie israélienne lors de ses mandats à la tête du gouvernement.

Pour Hadashot 13, il ne serait donc guère étonnant que ces deux artisans de l’apparition de Bleu-Blanc tirent leur révérence avant le parti tout court.

Une hypothèse qui pourrait cependant « sauver » Bleu-Blanc serait sa transformation en parti de gauche avec à sa tête Avi Nisenkorn et une « fusion » avec le Parti travailliste qui sans alliance avec un autre parti disparaîtrait de la Knesset.

Beaucoup de mouvement en vue ces prochaines temps dans la carte politique…

