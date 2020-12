Comme indiqué lundi, le maire de Tel-Aviv Ron Huldaï a fait une déclaration politique mardi soir dans laquelle il a annoncé la création d’un nouveau parti qu’il dirigera et qui s’appellera « HaIsraélim » (les Israéliens). Dans une longue intervention il a prononcé la phrase classique qui dit en substance : « Face à tout ce qui va mal dans le pays, je ne puis plus rester passif ». Il a lancé ses flèches contre Binyamin Netanyahou puis a résumé sa carrière politique et sa gestion de la ville de Tel-Aviv comme « gage » qu’il serait le meneur de la « seule alternative au pouvoir de Binyamin Netanyahou ». Il a mis en garde les électeurs déçus qui seraient tentés de voter pour Gideon Saar et Naftali Benett et rappelé qu’ils « ont maintenant une maison ». Le maire de Tel-Aviv a prononcé un discours classique de lancement de parti politique dans lequel il a distribué de nombreuses promesses alléchantes et rassembleuses.

Après lui s’est exprimé celui qui sera son n°2, Avi Nisenkorn, toujours ministre de la Justice, qui a lui-aussi crié au loup avec ses accusations « d’attaques contre la démocratie et l’Etat de droit » par le Likoud et Binyamin Netanyahou.

La réponse aux interventions respectives de Ron Huldaï et Benny Gantz de mardi soir viendra dans les prochains sondages à propos d’un paysage politique qui s’éclaircit un peu tout en se parcellisant encore un peu plus.

Photo Gideon Markowicz / Flash 90