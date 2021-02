Le Likoud et le bloc sioniste-religieux ont signé un accord sur les surplus de voix (Heskem Odafim) qui permettra ainsi à l’un ou l’autre des deux partis d’obtenir un siège de plus en additionnant les surplus de voix obtenus par chacun d’eux. Dans le cadre de cet accord, Betzalel Smotritch exigé que Binyamin Netanyahou s’engage à former un gouvernement de droite (si le résultat le permet) qui aura comme ligne politique la défense d’Erets Israël, le renforcement du caractère juif de l’Etat d’Israël, le renforcement de la gouvernance face au pouvoir du système judiciaire et une politique économique et sociale favorable à la population. Par ailleurs, il a été convenu que les deux partis oeuvreront chacun dans l’intérêt de l’autre dans la prochaine Knesset.

Cet accord a permis à la gauche de monter aux barricades, accusant le Likoud « d’avoir conclu un pacte avec le diable », à cause de la présence d’Itamar Ben-Gvir et Otzma Yehoudit au sein du bloc sioniste religieux. L’un des plus virulents a été Yaïr Lapid qui a dénoncé un « accord signé entre Binyamin Netanyahou et Baroukh Goldstein ». Itamar Ben Gvir a réagi en dénonçant l’hypocrisie du chef de l’opposition qui l’accuse de « soutenir le terrorisme » alors qu’il déclare être prêt à former une coalition avec la Liste arabe dont les députés soutiennent ouvertement le terrorisme.

Photo Flash 90