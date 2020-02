Est-on enfin en train d’assister à une « sortie de blocage » de la situation politique? Le premier sondage de cette fin de semaine semble confirmer ceux de la semaine dernière qui indiquaient un retour du Likoud, qui obtient cette fois-ci deux sièges d’avance sur Bleu-Blanc. Mais si lors des précédents sondages les changements se faisaient au sein des blocs, cette fois-ci, cette tendance est accompagnée d’en renforcement du bloc de droite. Cette situation pourrait avoir un effet multiplicateur psychologique, les électeurs indécis ou les abstentionnistes de droite se dirigeant finalement vers ceux qui « montent » afin de faire la différence et empêcher à tout prix une 4e élection. Ce premier sondage a été réalisé par Direct Polls:

Likoud: 35

Bleu-Blanc: 33

Liste arabe unifiée: 13

Shass: 9

Avoda-Gesher-Meretz: 9

Yahadout Hatorah: 8

Yamina: 7

Israël Beiteinou: 6

(Otsma Yehoudit: 0,96% !!)

Blocs: Droite et religieux: 59; Gauche et Arabes: 55; Lieberman: 6

A noter qu’il s’agit du score le plus bas crédité à Israël Beiteinou depuis les dernières élections et d’autre part, que le Likoud et son chef n’ont pas « souffert » du matraquage médiatico-politique après le dernier round face au Jihad Islamique.

Ces résultats ne sont que ceux d’un sondage et il est impératif de souligner que ce qui fera la différence le 3 mars au matin sera le taux de participation dans les électorats de chaque parti.

Photos Noam Revkin Fenton / Flash 90 et Marc-Israël Sellem / POOL