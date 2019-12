La volonté d’arriver au pouvoir vaut bien un changement radical de stratégie. Le conseiller en stratégie de Benny Gantz a déclaré « qu’il est désormais possible d’arriver à une entente avec les orthodoxes ». Pour un parti dont le slogan martelé durant de semaines fut « un gouvernement d’union nationale laïque », il s’agirait d’un changement assez surprenant!

Parallèlement, certains hauts placés dans la liste Bleu-Blanc reconnaissent que la ligne politique anti-orthodoxe très marquée a été une erreur qui a éloigné des électeurs potentiels et surtout, a maintenu solidement les partis orthodoxes dans le bloc autour de Binyamin Netanyahou. Ils estiment que la renonciation de Yaïr Lapid pour la rotation pourrait faciliter l’adhésion des partis orthodoxes à une coalition dirigée par Benny Gantz.

A Bleu-Blanc on compte débuter dès à présent ouvrir un canal de discussions avec les partis orthodoxes y compris au plus haut niveau. Le président de Yesh Atid Yaïr Lapid a déjà commencé cette campagne en déclarant dimanche « Je n’ai jamais été anti-orthodoxe », une affirmation qui a du mal à paraître sincère tant ses multiples déclarations et vidéos incendiaires contre les partis orthodoxes parlent d’elles-mêmes.

Photo Flash 90