Le général (rés.) Yom-Tova Samia, a annoncé lundi que son parti BeYa’had, récemment fondé, ne se présentera pas à l’élection. L’ancien candidat à la présidence du Parti travailliste a expliqué sa décision: “Avec nos militants et partisans, nous avons tenté ces derniers mois de nous rallier à des partis, anciens et nouveaux, afin de créer avec eux une force politique significative susceptible de procéder au changement nécessaire dans le pays. Mais malheureusement, nos tentatives se sont soldées par un échec malgré notre bonne volonté et notre ouverture”.

Photo Twitter