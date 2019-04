La commission centrale électorale a publié un nouvel affinage -pratiquement définitif – des résultats et de la répartition des sièges, après vérification du dépouillement des enveloppes-doubles.

Selon ce dernier comptage, le Likoud et Koulanou obtiennent un siège de plus chacun, et sont crédités respectivement de 36 et 5 sièges, au détriment de Yahadout Hatorah et l’Union de la Droite qui en perdent un chacun et se retrouvent avec 7 et 4 sièges. Une situation difficile pour le parti de Raphy Peretz et Betzalel Smotritch qui revendiquent deux ministères.

Le juge Hanan Meltzer, président de la commission a indiqué que les résultats définitifs ne seront pas encore officialisés en raison de dernières véttifications et éventuellement d’un recomptage.

Mais ce qui se dessine, c’est l’absence de Naftali Benett et Ayelet Shaked de la prochaine Knesset, auxquels il manque environ 1.400 voix.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90