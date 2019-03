Le juges de la Cour suprême ont tranché: la candidature de Dr. Michaël Ben-Ari a été définitivement invalidée. Le président d’Otsma Yehoudit a sévèrement attaqué cette décision qui “lui porte un grave préjudice”. Réfutant toute idéologie raciste, il a rappelé sa position par rapport aux Arabes israéliens: “Je ne suis pas contre les Arabes en général mais contre les ennemis d’Israël. J’ai appelé les employeurs juifs à ne pas embaucher des Arabes qui ne sont pas loyaux envers l’Etat, mais il n’y a aucun problème concernant les autres. J’ai derrière moi cent-mille électeurs auxquels la junte judiciaire a voulu fermer la bouche”.

Sur l’exemple de Pourim, à Otsma Yehoudit on espère que cette décision de la Cour suprême provoquera l’effet inverse à celui souhaité, et que la mobilisation des électeurs de ce parti sera encore plus forte. Sur le plan politique interne, le parti exige désormais des compensations au sein de l’Union de la droite, ce qui prévoit des négociations ardues: placer Itamar Ben-Gvir en 5e position sur la liste, avec exigence de le nommer ensuite membre de la commission de nomination des juges et président de la commission parlementaire des Lois. De même, accorder un ministère à Baroukh Marzel!

A l’inverse, les juges de la Cour suprême ont validé les candidatures de la liste arabe Ra’am Balad ainsi que du Prof. Ofer Kassif de la liste ‘Hadash!

Ces décisions de la Cour suprême donnent une sérieuse impression de deux poids et deux mesures. Les message diffusé est le suivant: les ennemis intérieurs de l’Etat d’Israël seraient légitimes au sein de la Knesset, mais pas les patriotes, tout extrêmes fussent-ils.

Parmi les réactions à ces décisions:

Yuli Edelstein, président de la Knesset : « Cette décision de la Cour suprême concernant le parti Ra’am Balad est une grave erreur que toute la population paiera. Balad est un parti qui conteste la légitimité de l’Etat d’Israël et il n’y a pas sa place à la Knesset pour ceux qui considèrent comme légitime de porter atteinte à des soldats de Tsahal. Nous continuerons à combattre les éléments antisionistes et leurs provocations durant la 21e législature ».

Avigdor Lieberman, président d’Israël Beiteinou: “Il faut que cesse cette situation absurde dans laquelle la Cour suprême interfère dans les décisions de la commission centrale électorale, et valide la candidature des pires ennemis de l’Etat d’Israël. Dans la prochaine législature, je proposerai une nouvelle fois ma proposition de loi qui retire à la Cour suprême le droit de s’ingérer dans les décisions de cette commission, afin d’empêcher une fois pour toutes la présence de cette cinquième colonne dans la Knesset”.

Benny Gantz a réagi par une phrase laconique : « Il est bon qu’il y ait des juges à Jérusalem » sous-entendant qu’il est également d’accord avec le repêchage de la liste arabe. Prochaines besoins politiques obligent…

Tamar Sandberg, présidente de Meretz, n’a pas caché sa joie, utilisant des termes scandaleux faisant une fois de plus référence au nazisme : « Ceux qui croient en la supériorité de la race devraient se trouver derrière les barreaux et pas à la Knesset. Il est bon que la Cour suprême se soit prononcée de manière claire. La tentative du Premier ministre de faire entrer des kahanistes est un maillon de plus dans la chaîne du racisme qui s’est installé dans le pays depuis quelques années ».

Le président du Parti travailliste Avi Gabbaï n’a pas évoqué non plus la validation de la liste arabe, et s’est focalisé sur le Dr. Michaël Ben-Ari : « Bon débarras ! Je félicite la décision de la Cour suprême qui a barré la route à la candidature de Michaël Ben-Ari sous le patronage de Binyamin Netanyahou. Avec Stav Shafir et d’autres, nous avons combattu pour cela. Il n’y a pas de place à la Knesset pour les racistes et les incitateurs ». Il ne parlait pas des listes arabes, bien-entendu.

Quant au président de la Liste arabe unifiée, Ayman Oudeh, il buvait du petit lait : « La voix d’Ofer Kassif se fera entendre à la Knesset en dépit des espoirs de l’extrême droite. La Cour suprême a vu juste en n’invalidant que Michaël Ben-Ari car elle a prouvé que la commission centrale électorale qui avait validé Ben-Ari et invalidé Ra’am-Balad a été une tentative raciste et méprisable de la droite de fermer les bouches… »

Photo Tomer Neuberg / Flash 90