A le veille de l’élection présidentielle américaine, le journaliste Roguel Alpher, du du quotidien israélien Haaretz, le plus lu par les chancelleries et médias étrangers a publié un virulent article contre Donald Trump. Il y accuse le président américain d’être « le plus grand ennemi de la démocratie qui ait jamais existé, pire encore qu’Hitler, Staline et Mao Tsé Toung » !!!

Très nombreuses ont été les réactions à droite. Le journaliste Shimon Riklin (Aroutz 20) a écrit : « Hitler et Staline ont provoqué la mort de dizaines de millions de personnes. Mais pour le torchon ‘Haaretz’, Trump est pire qu’eux. Peut-être parce qu’il fait la paix plutôt que la guerre. Et puis, il y a la question ‘secondaire’ de la Shoah. De manière systématique, ‘Haaretz’ pardonne aux Allemands et aux nazis et minimise leurs actes. ‘Haaretz’ est devenu le ‘Der Stürmer’ des pauvres' ».

Dans sa haine aveugle et irrationnelle pour tout ce qui n’est pas dans le « camp des bien-pensants » l’extrême gauche israélienne est devenue folle et franchit toutes les lignes rouges de l’indignité.

