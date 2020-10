Un sondage d’intentions de vote réalisé auprès de la communauté juive américaine indique que 75% des électeurs juifs soutiennent le candidat démocrate Joe Biden contre 22% à peine soutiennent l’actuel président Donald Trump. Le sondage a été réalisé par l’American-Jewish Committee (AJC) et l’institut de sondages SSRR.

Les Juifs américains ont toujours traditionnellement et massivement voté en faveur du Parti démocrate, et il semble que cet ADN n’ait pas changé malgré le fait que Donald Trump et son administration sont plus pro-israéliens que jamais – en actes également – et en dépit du net glissement à gauche du Parti démocrate. Ceci démontre d’une part une ingratitude certaine mais aussi la force des idées soi-disant « progressistes » au sein de la communauté juive américaine.

Ce qui est surprenant dans ce sondage, est que 71% des Juifs américains font davantage confiance à Joe Biden pour combattre le terrorisme (26% pour Trump), 75% font plus confiance au candidat démocrate pour lutter contre l’antisémitisme (22% pour Trump) et le comble, ils sont 54% à penser que Biden renforcera les relations entre les Etats-Unis et Israël contre 42% à Donald Trump. Une amnésie totale sur les huit années Obama et les déclarations de campagne de Joe Biden.

Après le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem, le président Trump avait déjà fait part de sa déception quant au manque de reconnaissance de la communauté juive, faisant remarquer que les milieux évangéliques avaient été beaucoup plus chaleureux et enthousiastes. Il n’est jamais bon que des sentiments d’ingratitude s’installent chez des personnes non-juives qui agissent pour le bien du peuple juif ou de l’Etat d’Israël.

Mais la communauté juive américaine, dans sa grande majorité, reste encore et toujours éblouie par les sirènes du « progressisme » qui aujourd’hui exige d’eux de se démarquer de plus en plus de l’Etat d’Israël.

Photo Flash 90