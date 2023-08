L’industrie de défense israélienne s’exporte bien. Aujourd’hui (lundi), c’est Elbit qui annonce la signature d’une transaction avec la Hollande pour un montant de 55 millions de dollars.

La société israélienne va vendre à la Hollande un système de défense anti-drone: ReDrone. Dans le cadre de cet accord, Elbit founira un série de configurations de systèmes mobiles, fixes et déployés du ReDrone C-UAS ainsi qu’un soutient logistique et une formation.

ReDrone est une combinaison d’une variété de systèmes de détection et de blocage d’Elbit Systems qui permettent de se protéger contre des drones ennemis de manière très efficace.

Le système fournit des fonctionnalités au-delà des capteurs actifs et passifs communs, ce qui permet de localiser et d’identifier plusieurs cibles en même temps dans la zone sécurisée.

ReDrone localise, identifie, traite, suit et neutralise les drones hostiles jour et nuit, dans un environnement urbain ou sur des espaces non habités et dans une variété de conditions météorologiques.