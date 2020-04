Le département de Recherche et Développement au ministère de la Défense et la compagnie Elbit Systems Ltd sont en train de créer des chaînes de production rapide d’appareils d’assistance respiratoires pour les malades qui ne sont pas qualifiés de graves. La production sera basée sur une technologie inédite développée par la start-up israélienne Medical LifeCan Ltd et produira des milliers d’unités. Trois sites de production ont déjà été aménagés en une semaine et commenceront à fonctionner dans les prochaines jours.

Ces appareils permettront aux centres médicaux d’apporter une première aide à des centaines de malades et ainsi parer à la pénurie mondiale d’appareils de ce type. Le directeur du département de Recherche et Développement au ministère de la Défense, Dr. Dany Gold a indiqué que l’objectif recherché est l’indépendance totale de l’Etat d’Israël dans la fabrication de ces appareils.

Yehouda Vered, directeur-général d’un département de recherche au sein d’Elbit Ltd a exprimé son émotion face à « cette mission nationale pour laquelle se mobilisent des équipes entières pour apprendre et produire ces appareils au plus vite ».

Photo Illustration