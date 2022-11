La société israélienne d’armement Elbit a conclu une importante transaction avec un pays asiatique pour un montant de 200 millions de dollars.

L’objet de la transaction est la fourniture par Elbit de technologies de guerre électronique et de technologies laser aériennes pour protéger les hélicoptères militaires. Le contrat sera exécuté sur une période de quatre ans.

Dans le cadre du contrat, Elbit Systems fournira des combinaisons de protection composées de systèmes d’alerte aérienne passifs basés sur des lasers infrarouges de type PAWS IR et de systèmes de protection basés sur des lasers infrarouges de type Mini-MUSIC DIRCM.

Ces combinaisons de protection sont conçues pour augmenter la capacité de survie et l’efficacité de la mission des hélicoptères dans un environnement menacé par des missiles d’épaule anti-aériens à guidage thermique. Les combinaisons de protection qui seront fournies seront installées sur les hélicoptères d’attaque et les hélicoptères de mission.

D’après Betsalel Mahliss, directeur d’Elbit Systems, la demande dans le monde pour ce genre d’équipements est de plus en plus importante, les hélicoptères de combat étant devenus, ces derniers temps, plus vulnérables aux missiles anti-aériens.