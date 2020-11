La compagnie israélienne de systèmes des défense « Elbit Systems Ltd » va créer en Europe un centre d’entraînement opérationnel pour pilotes d’hélicoptères des armées de terre, de l’air et de la marine de l’un des pays dont le nom n’a pas été révélé.

Il s’agit d’un contrat d’un montant de 96 millions de dollars et dont la durée sera de neuf ans avec option de prolongement des services d’entretien sur dix ans supplémentaires. Il s’agira d’un centre ultra-moderne comprenant plusieurs plateformes d’entraînement pour les pilotes de ce pays. Il fonctionnera notamment avec des simulations de haute précision adaptées à tous les systèmes qui équipent les hélicoptères et prenant en compte toutes les configurations de combat. Les technologies de pointe seront celles développées par Elbit Ltd dans les centres d’entraînement opérationnels tactiques déjà existant pour les avions de combat.

Les pilotes pourront s’entraîner par binômes, à quatre ou à huit, dans des simulations de combat, sous une supervision totale de contrôleurs sur place.

Yoram Shemuel, directeur-général du département aérien chez Elbit Systems Ltd explique que ce contrat traduit le besoin croissant des forces de sécurité d’optimiser les moyens technologiques qui ont fait leurs preuves afin d’augmenter l’efficacité au combat mais aussi pour réduire les coûts. En effet, ces simulations très précises réduirons le besoin en heures de vol des appareils.

Les industries militaires israéliennes font définitivement partie de la cour des très grands.

Photo Elbit Systems Ltd