Elad Fingerhut est le civil tué hier (mardi) par un missile anti-char tiré par le Hezbollah sur le kibboutz Adamit.

Elad avait 38 ans et il était père de trois enfants de 14, 12 et 11 ans. Il avait grandi dans la localité d’Efrat dans le Goush Etsion, sa famille compte parmi les plus anciennes du yishouv.

Après une première attaque du Hezbollah hier, il était venu pour aider les soldats depuis le kibboutz Metzuva voisin où il vit.

Que son souvenir soit béni.