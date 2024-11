L’ancien Chef d’Etat-major, le député Gadi Eizenkott, a participé aujourd’hui (mercredi) au congrès annuel du centre pour la sécurité nationale et de l’institut israélien pour la démocratie. Il a évoqué la guerre sur les deux fronts.

D’après Eizenkott: ”Le plan de la guerre a mal tourné”. Pour lui, les responsables sont les éléments les plus à droite de la coalition.

”Le plan de la guerre a mal tourné parce que siègent dans la pièce des gens qui ne veulent pas voir la guerre se terminer”, a estimé Eizenkott. ”Le Premier ministre possède une connaissance approfondie mais il est entouré de gens qui ne comprennent absolument pas les besoins sécuritaires d’Israël’, a-t-il encore dit.

Il a reconnu sa part de responsabilité dans le fait que les otages ne soient pas encore tous rentrés: ”Au bout du compte, l’objectif de guerre de ramener les otages est une échec cinglant qui pèse sur ceux qui siègent au cabinet. Je prends ma part de responsabilité lorsque j’y étais. C’est aussi la responsabilité de Netanyahou qui ne fait rien pour les ramener”.

Eizenkott pointe un doigt accusateur vers le projet de gouvernement militaire à Gaza: ”Il existe une volonté de restaurer la présence juive dans la Bande de Gaza, ce qui fait qu’il y a des buts de guerre affichés et d’autres qui sont cachés et que défendent Smotrich et Ben Gvir ainsi qu’une partie du Likoud. Cela explique beaucoup des décisions concernant le jour d’après et les otages. C’est la dualité de Netanyahou: il dit non, il n’y aura pas d’installation de civils et il n’y aura pas de gouvernement militaire, et dans les faits c’est pourtant ce qu’il se passe”.

Pour l’ancien Chef d’Etat-major, ce serait une erreur d’instaurer un gouvernement militaire israélien dans la Bande de Gaza: ”De la sorte, toute la responsabilité incomberait à Israël selon le droit international”.

Eizenkott a également critiqué la manière dont se déroulent les réunions du cabinet de sécurité estimant qu’aucune décision sensée ne pouvait en sortir.

Au sujet du Liban, il a déclaré: ”Je ne pense pas qu’il faille établir une zone tampon sur le territoire libanais, parce que cela entrainerait immédiatement une guérilla. Mais, on peut mettre en place une zone de séparation, comme cela existe sur le Plateau du Golan: personne n’a le droit d’y pénétrer, cela peut tenir pendant des années”.