Gadi Eizenkott, numéro 3 de la liste Hama’hané Hamamla’hti de Benny Gantz, a encore dénoncé les partisans d’une idéologie de droite visant à repeupler les lieux évacués lors du désengagement de Gaza et du nord de la Samarie en 2005.

Aujourd’hui (dimanche), il était en visite avec Matan Kahana, numéro 9 de la liste, dans un lycée yechiva de l’implantation d’Efrat dans le Goush Etsion.

Il s’est exprimé devant les élèves et a affirmé: »Ma position est que les implantations ont une valeur dès lors qu’elles représentent un intérêt national légal. Je suis pour la préservation et le renforcement des blocs d’implantation. Vous devez comprendre que quelque soit le gouvernement, les implantations illégales seront évacuées ».

Puis il s’est exprimé sur la situation sécuritaire en Judée-Samarie : « »La situation est explosive. Le terrorisme peut revenir. Mais notre principal défi est la résilience de la société israélienne, la stabilité politique, la grave délinquance et d’autres domaines que je souhaiterais voir changer. Je suis contre un Etat binational et pour mettre un terme au conflit. Regardez ce qu’il s’est passé dans les villes mixtes, si nous ne faisons rien c’est ce qui arrivera en Judée-Samarie. Ceux qui veulent revenir au Goush Katif, démanteler l’administration civile en Judée-Samarie et l’Autorité palestinienne, nous mènent à la catastrophe ».

Ces propos ont été condamnés par la ministre de l’Intérieur, Ayelet Shaked qui a dénoncé: »Peu importe le nombre de kippot dans les dix premiers candidats sur la liste du Ma’hané Hamamlah’ti, Gantz et Eizenkott sont de gauche, aussi bien dans les paroles que dans les actes ».

Parallèlement, Matan Kahana, ancien membre du parti de la ministre, aujourd’hui sur la liste de Benny Gantz, a décliné une invitation ce soir du mouvement des jeunes implanations. Une cérémonie est organisée à Guivat Harel lors de laquelle les politiques présents vont s’engager à inscrire la régularisation des jeunes implantations dans l’accord de coalition, en faisant une des conditions préalables à toute formation d’un gouvernement.

Matan Kahana a été invité mais a annoncé qu’il ne serait pas présent pour des raisons de compatibilité d’agenda.