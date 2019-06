Parmi les réactions les plus violentes suite au « come back » de l’ancien Premier ministre Ehoud Barak, il y a celle du travailliste Eitan Cabel. L’ancien député qualifie ni plus ni moins Ehoud Barak de « faux prophète » et dit que ce dernier compte profiter de la « mémoire courte de la gauche qui cherche désespérément son ‘sauveur' ».

Se basant sur le premier sondage réalisé après l’annonce officielle d’Ehoud Barak, Eitan Cabel affirme que son analyse était juste et que le retour d’Ehoud Barak dans l’arène politique ne modifiera pas les blocs mais par contre affaiblira Bleu-Blanc et risquera fort de faire disparaître le Parti travailliste et même Meretz. Il soupçonne même Ehoud Barak d’être prêt à se rallier à au gouvernement Netanyahou après les élections, comme il l’a déjà fait par le passé.

Pour Cabel, la seule raison qui a guidé l’ancien Premier ministre à revenir en politique est la volonté et l’espoir de ne pas être retenu par l’Histoire comme un homme politique qui a échoué à plusieurs reprises: « Âgé de 77 ans, encore de belle allure, apparemment en bonne santé et avec des millions sur son compte en banque, Ehoud Barak est un homme qui éprouve cependant une grande frustration du fait d’avoir achevé des fonctions politiques de manière aussi humiliante, une fois comme Premier ministre et une deuxième fois à la tête du parti Atsmaout qu’il avait créé après avoir quitté et détruit le Parti travailliste ».

« J’ai la mémoire longue et je ne tomberai pas dans le panneau », avertit Eitan Cabel qui avait jadis soutenu Barak pour la présidence du parti.

En conclusion, Eitan Cabel estime qu’en aucun cas, Ehoud Barak n’arrivera à faire ce que d’autres ont déjà essayé, à savoir faire passer suffisamment de voix du centre droit vers le centre gauche pour inverser la situation des blocs. « Tout-sauf-Bibi » n’est pas un projet idéologique », rappelle l’ancien député.

Eitan Cabel avait dit un jour concernant le soutien à Ehoud Barak: « Seul un homme dérangé mentalement retournera chez le médecin qui l’a déjà tué à deux reprises »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90