Après une série de déclarations appelant à la ”guerre” civile, une enquête avait été ouverte contre l’ancien Premier ministre, Ehud Olmert, pour rebellion.

Pour rappel, Olmert avait déclaré sur la chaine Democrat TV: ”Il faut maintenant passer à l’étape supérieure: la guerre. Une guerre ne se mène pas par des paroles. Une guerre se mène par des combats face à face, tête à tête et main dans la main. Sans violence, ni transgression de la loi mais à la guerre comme à la guerre”.

Le Parquet a décidé de clôturer l’enquête après qu’Olmert a précisé, dans d’autres interventions, que son intention était d’appeler à une guerre dans le cadre de loi uniquement.

D’autres personnalités font l’objet d’une enquête pour rebellion. Il s’agit d’Ehud Barak, Nehemia Dagan, Dan Halutz, Yaïr Golan, Eyal Naveh.

Ces derniers ont fait l’objet d’une plainte déposée par 40 pilotes. Le Parquet national, dirigé par Me Amit Eissman, a donc décidé de ne pas donner suite à la plainte déposée contre Olmert. Quant aux autres, il est hautement probable qu’ils aient le droit au même traitement et qu’ils ne soient donc pas inquiétés par la justice malgré leurs propos extrêmes, appelant à la rebellion civile et au refus de servir dans Tsahal.

Le Parquet rechigne à mettre en examen sous l’accusation de ”rebellion” qui est l’une des plus graves. Ce chef d’accusation a certes été utilisé contre quelques personnes au moment de l’expulsion de Gaza et en 1997 contre le militant de droite Moshé Feiglin. Mais contre les leaders de la gauche, la justice préfère mettre en avant la liberté d’expression et s’attache à considérer que les personnes mises en cause ont toujours ajouté à leurs appels à la désobéissance ou à la guerre, la condition que cela soit fait ”dans le respect de la loi et sans violence”.