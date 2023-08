L’ancien Premier ministre, Ehud Barak, n’a décidément plus aucune limite. Sur son compte X (anciennement Twitter), il a partagé une vidéo dans laquelle Netanyahou est comparé à Hitler.

Dans ce petit film de 6 minutes, on voit Ichak Adizes, consultant international, expliquer pourquoi Netanyahou n’est pas apte à gouverner et en quoi il présente des similitudes avec Hitler.

Adizes est né en ex-Yougoslavie en 1937. Il monte en Israël en 1948 et effectue une partie de ses études à l’université hébraïque de Jérusalem avant d’intégrer de prestigieuses universités américaines.

Au cours des 40 dernières années, Adizes a travaillé avec certaines des plus grandes organisations du monde, telles que Volvo, Applied Materials, Bank of America, Domino’s Pizza et Coca-Cola, et a conseillé de nombreux gouvernements, dont ceux de la Serbie, de la Suède, de la Grèce et du Brésil.

Dans la vidéo partagée par Ehud Barak, il affirme bien connaitre le ”type” de personnages comme Netanyahou. Il cite trois exemples de personnalités qu’il compare au Premier ministre israélien: Slobodan Milosevic, Donald Trump et Hitler.

Il explique doctement que tous ces personnages, y compris donc Binyamin Netanyahou, sont atteints du même syndrôme. Ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir, y compris à détruire leur propre pays. ”C’est ce qui s’est produit avec Hitler qui a voulu détruire l’Allemagne, avec Milosevic en Serbie et avec Trump quand il a perdu les élections. S’ils ne peuvent pas gagner alors leur pays ne mérite plus d’exister”.

Il conclut en affirmant: ”Netanyahou se suicide et il emporte le pays avec lui. ‘Si je ne peux pas diriger alors vous ne méritez pas d’exister’. C’est une pathologie psychologique et dangereuse au plus haut point. Il est capable de prendre d’autres décisions pour rester au pouvoir. Et quand il ne pourra plus rester au pouvoir, il va détruire et détruire et détruire sans fin. Il ne fait pas ça pour ne pas aller en prison. C’est ce que je pensais au début. Non, c’est beaucoup plus que ça. Il doit être déchu. Ceux qui l’aident à tenir sont les orthodoxes et les colons. Ils se servent de lui et avec eux, il va tout détruire. Nous sommes véritablement à la veille de l’anéantissement du pays”.

Ehud Barak a donc partagé cette vidéo avec comme légende: ”Tout le monde est obligé de voir ça! Est-ce que Netanyahou est apte mentalement pour diriger le pays? Ichak Adizes, consultant international réputé dans le domaine du leadership nous livre une thèse qui secoue”.

Le Likoud a réagi à ce partage: ”Ehud ‘col roulé’ Barak (en référence à l’image d’Ehud Barak camouflé dans un col roulé devant la maison de Jeffrey Epstein, ndlr), le partenaire du pédophile Epstein, a définitivement perdu les pédales. Après avoir dit qu’il dirigeait les maniefstations contre le gouvernement jusqu’à ce que ”des corps flottent dans le Yarkon” et qu’on l’appelle à reprendre le pouvoir, Barak continue à inciter au meurtre du Premier ministre en exercice et le compare à Hitler. Après des dizaines de plaintes, où sont les institutions censées faire respecter la loi pour le convoquer en vue d’un interrogatoire et d’une enquête?”.

Hier (lundi), un internaute qui intervient sur X sous le pseudo, Arbelaue, a publié une vidéo d’Ehud Barak datant de 2021 qui interpelle et jette à nouveau, une autre lumière sur le mouvement de protestation dans les rues d’Israël aujourd’hui.

L’ancien Premier ministre déclare: ”Le mouvement de protestation est ce qui est arrivé de plus important à Israël, en tout cas depuis ces six derniers mois” (Rappelons que nous sommes en janvier 2021, quelques temps avant les élections au terme desquelles sera formé le gouvernement Bennett-Lapid et bien avant la réforme judiciaire), ”Sans cette protestation qui a commencé, il y a des années, Netanyahou n’aurait pas été mis en examen. Je vous le dis d’après ce que je connais de Mandelblitt et de la manière dont le système fonctionne”. Dans une vidéo, publiée une semaine plus tôt, Ehud Barak va jusqu’à dire que Mandelblitt, l’ancien conseiller juridique du gouvernement qui a décidé de la mise en examen de Netanyahou, est ”la chose la plus malléable que nous ayons eue en main”.