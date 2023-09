Ehud Barak continue à déverser sa haine, cette fois dans les médias américains. L’ancien Premier ministre et ancien Chef d’Etat-major israélien a accordé une interview à la chaine CBS, alors que Binyamin Netanyahou se trouve aux Etats-Unis et doit rencontrer aujourd’hui (mercredi) le Président américain.

Il a estimé sur la CBS que les manifestations contre le gouvernement pourraient coûter des vies humaines, à l’aide d’un argumentaire décousu: ”Nous sommes en route vers une rebellion civile non violente. Nous les bloquerons, nous protégerons la démocratie israélienne et nous gagnerons cette bataille. Cela prendra peut-être du temps, il y aura des hauts et des bas, des personnes perdront la vie en chemin mais nous irons au bout, quel qu’en soit le prix”.

Il a prétendu sur la chaine américaine que ”le gouvernement de Netanyahou n’est pas légitime. Il est déséspéré et isolé. Le gouvernement est illégal. Le gouvernement en Israël est limité et ne peut pas porter atteinte aux droits des minorites, les LGBT et les femmes. Ils essaient de changer cela, nous ne les laisserons pas faire”.

Il a ensuite ajouté: ”Contrairement à toutes les mises en garde, je suis sûr qu’il n’y aura pas de guerre civile. Netanyahou ne possède pas de soldats, ni l’envie, ni la capacité pour cela. Le renversement juridique va détruire la démocratie israélienne. Nous ne deviendrons pas une dictature de facto, nous ne laisserons pas cela se produire. Nous protégeons la démocratie”.