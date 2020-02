Depuis qu’il a fini de purger sa peine, l’ancien Premier ministre Ehoud Olmert – tout comme Ehoud Barak – s’est auto-proclamé commentateur politique, donneur de leçons et distributeur de bonnes ou mauvaises notes.

Cette fois-ci, sur les ondes de Radio Darom, il a décidé de provoquer les populations du Néguev occidental qui vivent dans la crainte quotidienne de tirs de roquettes ou lancers de ballons piégés: « Pendant des années nous avons exagéré le danger des cerfs-volants incendiaires, des ballons piégés et des champs qui se consument et les avons décrits comme quelque chose de ‘terrible’. Nous connaissons tous la vérité à savoir que les dommages entraînés par cela sont finalement marginaux et qu’il n’y eu presque aucune victime. Je sais que pour vous, habitants du sud ce ne sont pas des propos que vous vous attendiez à entendre. Mais les cerfs-volants, les ballons et autres objets de ce type ne constituent pas un danger stratégique pour l’Etat d’Israël. Israël a les moyens technologiques et militaires pour se mesurer à cela sans pour cela faire du bruit et présenter cela comme une menace vitale. C’est comme cela que je faisais lorsque j’étais Premier ministre… »

Question du journaliste: « Alors, on ne sort pas en guerre contre des ballons? »

Réponse d’Olmert: « Ni pour des ballons ni même pour des roquettes »…

Il eut mieux valu pour le pays qu’Ehoud Olmert reste en prison et loin des micros…

Photo Flash 90