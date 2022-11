Au mois de mai 2021, Binyamin, Sarah et Yaïr Netanyahou ont déposé une plainte en diffamation contre l’ancien Premier ministre Ehoud Olmert. En cause, les déclarations à deux reprises de ce dernier lors d’interviews à la presse, selon lesquelles la famille Netanyahou souffrirait de démence mentale et devrait suivre des soins psychiatriques.

Pendant le procès, il s’est agi de déterminer si les propos d’Olmert étaient fondés ou s’ils étaient mensongers. En d’autres termes, l’enjeu était de savoir si les Netanyahou étaient malades mentaux ou pas.

Ce matin (lundi), le tribunal de Tel Aviv a rendu son jugement et a conclu à l’absence de vérité dans les propos d’Ehoud Olmert. Il l’a condamné à 62500 shekels de dommages et intérêts ainsi qu’au remboursement des frais de justice aux plaignants, pour un montant de 25000 shekels.

Le juge a argumenté sa décision: »La loi doit trouver l’équilibre entre deux valeurs importantes qui peuvent se contredire. D’une part, nous avons la liberté d’expression et l’ouverture face aux idées et aux opinions. Il ne s’agit pas seulement de les respecter lorsque les déclarations sont agréables mais aussi et surtout lorsqu’elles sont déagréables à entendre ou lorsqu’elles sont sujettes à débat. D’autre part, nous devons respecter l’honneur et la réputation des hommes ». Puis il a insisté sur le caractère délicat de l’accusation portée par Olmert à l’encontre des Netanyahou: »Les personnes qui souffrent de maladies mentales sont perçues négativement aujourd’hui dans la société. Elles ne doivent pas seulement faire face à la maladie mais aussi au regard de la société et aux stigmatisations négatives qui entrainent parfois une solitude. C’est ce regard qui empêche souvent les personnes concernées de se tourner vers des professionnels pour se faire soigner. Le fait qu’Olmert n’ait pas seulement fait référence à une maladie mentale mais aussi à une nécessité d’hospitalisation concernant Netanyahou, son épouse et son fils, pose une difficulté supplémentaire. Cette déclaration sous-entend que non seulement la famille est malade mais qu’elle constitue un danger pour elle-même et pour le public. Cela constitue une diffamation grave et qualifiée ».

Le juge n’a pas condamné Olmert au maximum du montant des dommages et intérêts car il a pris en compte l’aspect politique de la déclaration. Olmert devra versé 20000 shekels à Binyamin Netanyahou, 35000 shekels à Sarah Netanyahou et 7500 shekels à Yaïr Netanyahou en plus du remboursement des 25000 shekels de frais de justice pour la famille.