Ehoud Olmert, qui fut, rappelons-le, Premier ministre de l’Etat d’Israël, a appelé, dans une interview télévisée, les chefs d’Etat du monde entier à boycotter le gouvernement israélien.

»J’appelle tous les chefs d’Etats qui se définissent comme des amis d’Israël, à boycotter le Premier ministre, à le mépriser », a déclaré Olmert sur la chaine 12.

Le journaliste, Yaron Avraham, lui a fait remarquer que cela revenait à demander au monde de boycotter Israël, ce à quoi Olmert a répondu: « Le gouvernement israélien est anti-israélien. Je dis aux chefs d’Etat dans le monde, Israël que vous aimez n’est pas représenté par cet homme qui va détruire la structure démocratique et morale de l’Etat d’Israël ».

En d’autres termes, Olmert dénie au gouvernement actuel la légitimité de représenter Israël, légitimité pourtant acquise au terme d’élections démocratiques.

Quelques instants auparavant, Olmert était interrogé sur les divergences qui semblent exister entre le Premier ministre, plus enclin au compromis, et Yariv Levin, plus déterminé. Il a expliqué que, d’après lui, Netanyahou ne dirige plus le gouvernement, ni l’Etat d’Israël: »A mon avis, il se trouve à un stade avancé d’effondrement nerveux, d’une crise mentale et émotionnelle très profonde. C’est ce que je comprends quand je le vois, un homme totalement seul, maltraité et brisé ».

Des paroles très dures qui en rappellent d’autres tenues par Olmert au sujet de la famille Netanyahou lorsqu’il avait affirmé qu’elle souffrait de démence et devrait suivre des soins psychiatriques. Au mois de mai 2021, Binyamin, Sarah et Yaïr Netanyahou avaient déposé une plainte en diffamation contre lui suite à ces propos. Le tribunal de Tel Aviv avait conclu à l’absence de vérité dans les propos d’Ehoud Olmert et l’avait condamné à 62500 shekels de dommages et intérêts ainsi qu’au remboursement des frais de justice aux plaignants, pour un montant de 25000 shekels.

Par ailleurs, Olmert fait partie des leaders les plus virulents contre la réforme et le gouvernement. Il avait même appelé, il y a quelques semaines, à la guerre.

Le député Dan Illouz (Likoud) a réagi aux propos d’Olmert tenus sur la chaine 12: »Cela fait des semaines que nous alertons sur la présence d’une minorité extrême parmi les manifestants qui a adopté les méthodes du BDS et aujourd’hui Olmert a prouvé qu’il avait officiellement rejoint le mouvement de boycott en appelant à boycotter le Premier ministre d’Israël dans le monde. Même dans la contestation, il faut savoir se montrer responsable ».