Ehoud Barak, comme beaucoup d’autres dans son camp, dit une chose et son contraire dès qu’il s’agit de critiquer Binyamin Netanyahou. Il l’a accusé d’être « le toutou de Donald Trump » et « de faire tout ce qu’il demande ». A l’époque de Barack Obama, ce même Ehoud Barak accusait Binyamin Netanayhou de s’opposer au président américain et de « détruire les relations israélo-américaines ».

Comme l’écrit très bien le journaliste Hagaï Huberman dans le feuillet « Shevii »: « A l’époque d’Obama, la gauche disait: ‘Comment Netanyahou ose-t-il ne pas obtempérer à une demande expresse de la Maison-Blanche? Et quelle importance a le Congrès?’ Et depuis l’élection de Donald Trump: ‘Et alors, qu’est-ce cela peut faire si le président américain demande quelque chose? Qui est Donald Trump?' »

Photo Flash 90